Albemarle progresse alors que TD Cowen relève le PT, contrôles des exportations chinoises

(Corrige le nom de la société dans le titre)

9 octobre - ** Les actions du producteur de lithium Albemarle

ALB.N en hausse de ~9% à $99.75

** TD Cowen relève le PT sur ALB alors que la Chine renforce les contrôles à l'exportation sur les terres rares

** TD Cowen augmente le PT sur ALB de 70$ à 85$

** Le nouvel objectif de prix représente une baisse de 7,2% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage indique qu'ALB bénéficiera d'une légère hausse des prix au comptant du carbonate et du spodumène

** 8 des 26 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 15 comme "conservée" et 3 comme "vendue" ou inférieure; le PT médian est de 82,64 $ - données compilées par LSEG

**En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse de16 % depuis le début de l'année