Albemarle met à l'arrêt son usine de lithium en Australie après avoir enregistré des résultats décevants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire du directeur général et de détails sur les résultats et la mise en veilleuse des actifs)

Albemarle ALB.N , le plus grand producteur mondial de lithium, a affiché mercredi une perte trimestrielle plus importante que prévu et a annoncé qu'il mettrait en veilleuse une importante usine de traitement australienne alors qu'il continue à faire face à la faiblesse des prix du métal des batteries.

Les actions de la société basée à Charlotte, en Caroline du Nord, ont chuté de 3,1 % dans les échanges après les heures de bureau.

Les prix du lithium ont chuté de plus de 90 % au cours des deux dernières années, en partie à cause de l'offre excédentaire de la Chine, ce qui a entraîné des licenciements , des rachats d'entreprises et des retards dans les projets d'Albemarle et de ses homologues. Bien que les prix aient augmenté au cours des derniers mois, ils restent bien en deçà des sommets historiques atteints en 2023.

Albemarle a déclaré qu'elle mettrait en veilleuse la dernière unité de traitement active, ou train, de son usine de traitement de Kemerton, en Australie occidentale, après avoir fermé un autre train sur le site l'année dernière. La société a également annulé ses projets d'ajout de deux nouveaux trains.

"Malheureusement, les récentes hausses du prix du lithium ne suffisent pas à compenser les difficultés auxquelles sont confrontées les opérations occidentales de conversion du lithium de roche dure", a déclaré Kent Masters, directeur général de l'entreprise, dans un communiqué.

Le site de Kemerton traitait le spodumène, un type de roche dure contenant du lithium, provenant de la mine Greenbushes, la plus grande mine de lithium au monde, dont Albemarle est copropriétaire avec la société chinoise Tianqi Lithium

002466.SZ .

Pour le trimestre clos le 31 décembre, Albemarle a enregistré une perte nette de 455,9 millions de dollars, soit 3,87 dollars par action, contre un bénéfice net de 33,6 millions de dollars, soit 29 cents par action, au cours du trimestre précédent.

Si l'on exclut les éléments exceptionnels, tels que les charges liées à la vente prochaine de son activité de catalyseurs de raffinage Ketjen , Albemarle a perdu 53 cents par action.

Selon cette mesure, les analystes s'attendaient à une perte de 41 cents par action, selon les données IBES de LSEG.

Bien que les prix soient restés faibles, Albemarle a fait état d'une augmentation de 23 % des ventes de produits de lithium.

La société a prévu une conférence téléphonique jeudi matin pour discuter des résultats trimestriels.