Albemarle enregistre une perte trimestrielle en raison des charges liées à la vente de Ketjen

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Albemarle ALB.N , le plus grand producteur mondial de lithium, a annoncé mercredi une perte trimestrielle due en grande partie aux charges liées à la vente prochaine de son activité de catalyseur de raffinage Ketjen .

Pour le trimestre clos le 31 décembre, la société a enregistré une perte nette de 455,9 millions de dollars, soit 3,87 dollars par action, contre un bénéfice net de 33,6 millions de dollars, soit 29 cents par action, au cours du trimestre précédent.