Albemarle chute à la suite de résultats médiocres au quatrième trimestre ; l'usine de lithium d'Australie sera mise à l'arrêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

12 février - ** Les actions du plus grand producteur mondial de lithium, Albemarle ALB.N , chutent de 9 % à 159,72 $ ** ALB a annoncé mercredi en fin de journée qu'elle mettrait en veilleuse une importante usine de traitement australienne

** La société a également affiché une perte trimestrielle plus importante que prévu de 53 cents par action par rapport aux estimations des analystes de 41 cents par action - données compilées par LSEG

** Les prix du lithium ont chuté de plus de 90 % au cours des deux dernières années, en partie à cause de l'offre excédentaire de la Chine ** Kent Masters, directeur général d'ALB, déclare lors d'une conférence téléphonique sur les résultats que les récentes améliorations du prix du lithium ne compensent pas les défis auxquels sont confrontées les opérations de conversion de Western Lithium Hard Rock

** La demande mondiale de lithium devrait augmenter de 25 % cette année

** Les mines de lithium de CATL en Chine devraient être remises en service au cours de l'année à venir; CATL est le plus grand fabricant mondial de batteries lithium-ion pour les véhicules électriques et les systèmes de stockage d'énergie

** En incluant les mouvements de la séance, ALB est en hausse d'environ 12 % depuis le début de l'année