Albemarle bondit après qu'UBS a relevé sa recommandation à "acheter"

5 décembre - ** Les actions du producteur de produits chimiques Albemarle ALB.N augmentent de 6,60% à 127,03 $

** UBS relève sa recommandation sur les actions d'ALB de "neutre" à "achat", s'attendant à ce que les prix du lithium augmentent à mesure que le marché devient déficitaire en termes d'offre à partir de la seconde moitié de 2026

** La société de courtage a également relevé son objectif de cours de 107 à 185 dollars, ce qui représente une hausse de 55,3 % par rapport à la dernière clôture

** Si les Etats-Unis désignent le lithium comme stratégique et fixent un prix plancher, ALB pourrait en bénéficier grâce à la ressource de Kings Mountain et à un modèle de tarification à deux niveaux, selon la société de courtage

** 9 des 27 analystes évaluent le titre à "acheter" ou "acheter fortement", 16 à "conserver" et 2 à "vendre" ou "vendre fortement"; PT médian de 110 $ - données compilées par LSEG

** A la clôture de jeudi, ALB a progressé de 38,4 % depuis le début de l'année