Alaska Airlines va procéder à un audit de ses systèmes informatiques après une panne mondiale

Alaska Air Group ALK.N a déclaré vendredi qu'il s'associait à Accenture ACN.N pour mener un audit de ses systèmes informatiques, après qu'une panne survenue en début de semaine a cloué au sol ses vols à travers les États-Unis.

La perturbation est due à une panne mondiale affectant la plateforme Azure de Microsoft MSFT.O , qui a eu un impact sur les systèmes clés d'Alaska Air, y compris ses sites web .

La panne a contraint la compagnie aérienne à annuler plus de 400 vols, ce qui a interrompu le voyage de plus de 49 000 passagers.

Alaska Air mettra à jour ses prévisions pour le quatrième trimestre au début du mois de décembre, "une fois que l'impact financier des récentes perturbations informatiques aura été pleinement compris", a déclaré la compagnie dans un document réglementaire.

La semaine dernière, le transporteur a abaissé ses prévisions de bénéfices annuels et n'a pas répondu aux attentes de Wall Street pour le bénéfice ajusté du troisième trimestre en raison de la hausse des coûts du carburant.

La compagnie n'a pas organisé ou reprogrammé sa conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre.