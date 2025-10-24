Alaska Airlines rétablit ses opérations après une panne qui a cloué tous les vols au sol

(Ajout de la dernière mise à jour d'Alaska Airlines au paragraphe 3) par Kanishka Singh et Ismail Shakil

La compagnie aérienne américaine Alaska Airlines ALK.N a déclaré jeudi en fin de journée qu'elle rétablissait ses opérations après qu'une panne technologique survenue plus tôt dans la soirée ait cloué au sol ses vols dans tous les aéroports.

L'arrêt au sol s'appliquait également à la filiale Horizon Air d'Alaska Airlines, selon un avis de l'Administration fédérale de l'aviation. L'arrêt au sol a été demandé pour une période de près de trois heures.

"Nous sommes toujours confrontés à une panne informatique qui affecte nos opérations et qui a entraîné l'annulation de certains de nos vols ce soir et demain", a déclaré la compagnie aérienne dans son dernier message sur X.

Alaska Airlines a déclaré plus tôt qu'elle était confrontée à une panne informatique affectant ses opérations, et qu'un arrêt temporaire au sol était en place.

La compagnie aérienne a ajouté qu'elle travaillait activement à la restauration de ses opérations suite à la panne.

En juillet, la compagnie aérienne a également brièvement interrompu tous ses vols pendant environ trois heures en raison d'une panne informatique.

La compagnie aérienne a également répondu sur les médias sociaux aux clients qui ont fait part de leurs inquiétudes et de leurs plaintes en ligne.

"Malheureusement, nous rencontrons une erreur dans notre système, mais notre équipe informatique s'efforce de résoudre ce problème dès que possible", a-t-elle déclaré plus tôt dans la soirée, en réponse à un utilisateur de X qui demandait si l'application de la compagnie aérienne rencontrait également des problèmes.

Elle a donné une réponse similaire à un utilisateur qui s'interrogeait sur les problèmes de réservation sur le site web de la compagnie aérienne.