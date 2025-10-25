Alaska Airlines promet des améliorations informatiques après une panne qui a entraîné l'annulation de 400 vols

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécriture avec une nouvelle déclaration sur la panne informatique et les passagers affectés) par Kanishka Singh, Ismail Shakil et David Shepardson

La compagnie aérienne américaine Alaska Airlines ALK.N a déclaré vendredi qu'elle avait rétabli ses opérations après une panne technologique qui a cloué au sol des vols dans tout le pays et l'a forcée à annuler plus de 400 vols, perturbant le voyage de plus de 49.000 passagers.

Alaska Air Group a déclaré qu'il prévoyait de prendre des mesures immédiates pour mettre à niveau ses systèmes informatiques après la panne de son principal centre de données, ajoutant qu'il ne disposait pas encore d'une estimation de l'impact financier que la perturbation pourrait avoir sur ses résultats du quatrième trimestre.

Les actions de la compagnie aérienne ont clôturé en baisse de 6 % dans un volume important vendredi.

"Nous nous efforçons d'amener tout le monde à destination aussi rapidement que possible", a déclaré la compagnie, ajoutant que "ce niveau de performance n'est pas acceptable."

Une panne informatique avait également contraint la compagnie aérienne à immobiliser tous ses vols pendant environ trois heures en juillet, ce qui avait réduit d'environ 10 cents son bénéfice par action au troisième trimestre.

Alaska Air a déclaré qu'à la suite de la panne de juillet, elle avait pris des mesures pour améliorer ses systèmes informatiques, "mais cette panne souligne le travail qu'il reste à faire pour assurer la stabilité du système."

"(Nous) faisons immédiatement appel à des experts techniques externes pour diagnostiquer l'ensemble de notre infrastructure informatique afin de nous assurer que nous sommes aussi résilients que nous le devons", a ajouté la compagnie.

Alaska Airlines a demandé jeudi soir à la Federal Aviation Administration une immobilisation temporaire au sol, qui a également affecté Horizon Air, une filiale.

L'arrêt a été levé à 23h30 PDT (0630 GMT vendredi), a déclaré la compagnie aérienne, ajoutant que la perturbation résultait d'une panne de système et non d'une cyber-attaque.

Le transporteur a prévu jeudi un bénéfice pour le quatrième trimestre bien inférieur aux attentes des analystes, en raison de la hausse des coûts du carburant et des défis opérationnels.

Il a également reporté sa conférence téléphonique sur les résultats, initialement prévue le 24 octobre, à la suite de la panne de jeudi.