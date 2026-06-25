Alaska Airlines doit faire face à des plaintes pour discrimination religieuse déposées par des employés qui s'étaient opposés à un projet de loi en faveur de la communauté LGBTQ

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* Des agents de bord licenciés pour des publications sur l'intranet

* Le tribunal de première instance a estimé que les commentaires n'étaient pas ouvertement religieux et a rejeté l'affaire

* Mais les éléments étaient suffisants pour laisser un jury se prononcer, estime la chambre d'appel

par Daniel Wiessner

Une cour d’appel américaine a relancé une action en justice alléguant qu’Alaska Airlines ALKAIR.UL s’était rendue coupable de discrimination religieuse en licenciant deux agents de bord qui avaient critiqué le soutien apporté par la compagnie à l’extension des protections juridiques en faveur des personnes LGBTQ. Une formation de trois juges de la Cour d’appel du 9e circuit des États-Unis, siégeant à San Francisco, a déclaré mercredi que il existait suffisamment de preuves indiquant que la compagnie aérienne avait été motivée par les convictions chrétiennes des employés lorsqu’elle les a licenciés, pour permettre à un jury de déterminer si elle avait enfreint la loi.

En 2021, les agents de bord avaient publié séparément sur l’intranet réservé au personnel d’Alaska Airlines des messages critiquant le soutien apporté par la compagnie à l’Equality Act, un projet de loi examiné au Congrès visant à interdire la discrimination à l’encontre des personnes homosexuelles et transgenres dans les domaines de l’emploi, du logement, des lieux publics et dans d’autres secteurs. Ces messages n’étaient pas ouvertement religieux, ce qui avait conduit un juge à classer l’affaire sans suite l’année dernière. Mais le juge Daniel Bress, nommé par le président républicain Donald Trump, tout comme les autres juges du collège, a estimé, au nom de la 9e cour d’appel, que les commentaires des employés et la réaction de la compagnie aérienne à ces messages suffisaient à démontrer qu’elle avait pu être motivée par leurs convictions religieuses.

« Peu importait que [l’une des plaignantes] puisse étayer son message par des références précises tirées d’un texte religieux faisant autorité », a écrit M. Bress.

Les plaignants affirment également que leur syndicat, l’Association of Flight Attendants, a fait preuve de discrimination à leur égard et a manqué à son obligation légale de les représenter en ne contestant pas leur licenciement. Mercredi, la Cour d’appel du 9e circuit a rétabli ces plaintes et s’est ralliée à deux autres cours d’appel en statuant que le droit fédéral du travail ne prévaut pas sur de telles plaintes à l’encontre des syndicats intentées en vertu des lois des États.

Alaska Airlines et le syndicat n’ont pas immédiatement répondu jeudi aux demandes de commentaires.

Les plaignants sont représentés par le First Liberty Institute, qui se présente comme la plus grande organisation juridique du pays se consacrant exclusivement à la défense de la liberté religieuse. Stephanie Taub, avocate principale du groupe, a déclaré que la décision de la 9e Cour d’appel renforçait les protections juridiques contre la discrimination religieuse.

« On ne peut pas être licencié parce que son employeur n’apprécie pas ses convictions religieuses », a-t-elle déclaré.

Selon les documents judiciaires, après qu’Alaska Airlines eut publié en ligne un message exprimant son soutien à l’Equality Act, la plaignante Lacey Smith a répondu par écrit: « En tant qu’entreprise, pensez-vous qu’il soit possible de réglementer la moralité? »

Une autre hôtesse de l’air, Marli Brown, a publié un message distinct et plus long, affirmant que l’Equality Act porterait atteinte aux droits des femmes, favoriserait les prédateurs sexuels, « mettrait en danger l’Église et encouragerait la suppression de la liberté religieuse ».

Alaska Airlines a supprimé ces messages et a publié une déclaration en réponse, affirmant que la compagnie soutenait la protection des personnes LGBTQ contre la discrimination et qu’«

elle attendait également de ses employés qu’ils adhèrent à ces mêmes valeurs ». Lacey Smith et Marli Brown ont ensuite été licenciées à l’issue d’une enquête pour avoir enfreint la politique de la compagnie aérienne en matière de lutte contre la discrimination et le harcèlement, comme l’indiquent les documents judiciaires.

Les deux femmes ont intenté un procès en 2022, accusant Alaska Airlines et le syndicat de les avoir victimes de discrimination en raison de leurs convictions chrétiennes.

La juge fédérale de district Barbara Rothstein, à Seattle, avait rejeté l’affaire, estimant que les licenciements n’étaient pas discriminatoires car les publications des hôtesses de l’air n’étaient pas de nature religieuse. Elle a également déclaré que la loi fédérale sur le travail dans les chemins de fer (Railway Labor Act), qui régit les secteurs ferroviaire et aérien, prévalait sur les allégations des plaignantes selon lesquelles le syndicat avait enfreint les lois de l’État de Washington et de l’Oregon.

La 9e Cour d’appel a infirmé la décision de Mme Rothstein. Le message de Mme Brown mentionnait spécifiquement « l’Église », a écrit M. Bress au nom de la cour, et la compagnie aérienne a mené une enquête sur elle et Mme Smith conjointement. Les deux femmes ont également invoqué leurs convictions religieuses au cours de l’enquête menée par la compagnie aérienne, a-t-il précisé.

Le juge d’appel Kenneth Lee s’est rallié à l’avis de Bress. La juge d’appel Morgan Christen s’est largement rangée à cet avis, mais a exprimé, dans une opinion dissidente partielle, qu’elle n’aurait pas réactivé la plainte pour discrimination de Smith.

« Alaska aurait dû être clairvoyante pour savoir que Mme Smith considérait la déclaration qu’elle avait publiée sur le site web interne de l’entreprise comme une expression de sa foi », a écrit Mme Christen.

L’affaire est intitulée Brown c. Alaska Airlines, Cour d’appel du 9e circuit des États-Unis, n° 24-3789.

Pour les plaignants: Stephanie Taub et d’autres membres du First Liberty Institute; Andrew Gould, du cabinet Holtzman Vogel Baran Torchinsky & Josefiak

Pour Alaska Airlines: Lauren Watts et d’autres avocats du cabinet Seyfarth Shaw

Pour le syndicat: Benjamin Berger et d’autres avocats du cabinet Barnard Iglitzin & Lavitt