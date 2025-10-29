Alaska Airlines annonce que son site web et son application sont en panne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Alaska Airlines ALK.N a déclaré que son site web et son application étaient en panne mercredi, quelques jours après qu'une panne technologique a cloué au sol ses vols à travers les États-Unis.

Le problème est en cours d'examen, a déclaré le transporteur sur X, sans donner plus de détails, alors qu'il répondait aux clients qui rencontraient des difficultés en accédant au site web.

L'arrêt au sol provoqué par la panne technologique de la semaine dernière a contraint le transporteur à annuler plus de 400 vols et a perturbé le voyage de plus de 49 000 passagers.

Les actions d'Alaska étaient en baisse d'environ 1 % dans les échanges de l'après-midi.