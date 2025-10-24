Alaska Air réduit ses prévisions de bénéfices annuels en raison de la hausse des coûts du carburant

Alaska Air Group ALK.N a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices pour 2025, jeudi, en raison de l'augmentation des coûts du carburant et des défis opérationnels, y compris les conditions météorologiques défavorables, qui ont pesé sur ses marges.

Le transporteur a également prévu un bénéfice pour le quatrième trimestre bien inférieur aux attentes des analystes.

Les pannes de raffineries sur la côte ouest des États-Unis ont considérablement réduit l'approvisionnement en carburant, entraînant une forte hausse des prix et ajoutant de la pression sur les compagnies aériennes déjà aux prises avec des coûts opérationnels croissants.

"Le carburant est volatile et c'est l'un des éléments que nous devons gérer pour estimer les bénéfices du quatrième trimestre", a déclaré Shane Tackett, directeur financier d'Alaska Air, à l'agence Reuters.

Les perturbations opérationnelles ont de plus en plus pesé sur les transporteurs américains cette année, les tempêtes et la capacité de contrôle du trafic aérien ayant entraîné des perturbations coûteuses dans l'ensemble de l'industrie.

La compagnie s'attend désormais à ce que son bénéfice annuel ajusté par action soit d'au moins 2,40 dollars, alors qu'elle prévoyait précédemment plus de 3,25 dollars.

Elle prévoit également un bénéfice ajusté d'au moins 40 cents par action pour le quatrième trimestre, contre 88 cents estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

Une panne informatique majeure a également touché Alaska Air en juillet, perturbant des centaines de vols et bloquant des milliers de passagers pendant la haute saison des voyages d'été.

Toutefois, les efforts déployés par le secteur pour réduire l'offre de sièges et contrer les pressions exercées par les rabais à la suite de l'effondrement de la demande au premier semestre de l'année ont commencé à porter leurs fruits.

"Nous prévoyons des recettes unitaires positives au quatrième trimestre", a déclaré Shane Tackett.

Les rendements de la société, un indicateur clé du pouvoir de fixation des prix, ont augmenté d'environ 1,4 % au cours du trimestre jusqu'en septembre, tandis que ses coûts unitaires hors carburant ont augmenté d'environ 8,6 %.

"Les coûts s'amélioreront de manière significative en séquentiel sur la base des coûts unitaires à partir du troisième trimestre", a-t-il ajouté.

Le transporteur a affiché un bénéfice trimestriel ajusté de 1,05 $ par action, en deçà de l'estimation moyenne des analystes de 1,13 $ par action.

Le total des recettes d'exploitation du troisième trimestre a augmenté de 23 % pour atteindre 3,77 milliards de dollars par rapport à l'année précédente, alors que les analystes s'attendaient à 3,76 milliards de dollars.