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Alaska Air prévoit une perte plus importante que prévu au quatrième trimestre en raison de la flambée des coûts du carburant
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 23:21

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Alaska Air Group ALK.N a annoncé mardi qu'il prévoyait une perte plus importante que prévu au quatrième trimestre, la flambée des coûts du carburant continuant de peser sur ses bénéfices malgré une forte demande de voyages et une hausse des tarifs.

La compagnie aérienne table sur une perte ajustée comprise entre 2 et 2,50 dollars par action pour ce trimestre, alors que les analystes tablaient en moyenne sur une perte de 1,04 dollar par action, selon les données compilées par LSEG.

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