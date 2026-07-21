Alaska Air prévoit un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes, les prix du kérosène restant élevés

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* Alaska Air prévoit un bénéfice ajusté pouvant atteindre 1 dollar par action au troisième trimestre

* La compagnie affiche une perte au deuxième trimestre en raison de la flambée des prix du carburant

* Prévoit une baisse séquentielle du prix du kérosène en raison de la diminution des marges de raffinage

* La croissance du chiffre d'affaires par passager devrait dépasser celle des coûts au troisième trimestre

(Mise à jour des données sur les actions au paragraphe 1, ajout d'informations contextuelles sur la demande au paragraphe 10)

La compagnie Alaska Air ALK.N a prévu mardi un bénéfice au troisième trimestre inférieur aux estimations de Wall Street , la reprise des hostilités entre les États-Unis et l'Iran ayant entraîné une hausse des prix du carburant , ce qui a fait chuter le cours de l'action de la compagnie d'environ 2 % en séance prolongée.

La compagnie aérienne basée à Seattle prévoit d’atteindre le seuil de rentabilité ou d’afficher un bénéfice ajusté pouvant aller jusqu’à 1 dollar par action au troisième trimestre, ce qui est bien en deçàdes prévisions des analystes, qui tablaient sur un bénéfice de 1,38 dollar par action , selon les données compilées par LSEG.

Les compagnies aériennes américaines doivent faire face à des coûts de carburant supplémentaires de plusieurs milliards de dollars cette année, après que la guerre en Iran et les perturbations prolongées du trafic maritime dans le détroit d’Ormuz ont entraîné une forte hausse des prix du pétrole et du kérosène. À elle seule, United prévoit près de 6 milliards de dollars de dépenses supplémentaires en carburant pour 2026 par rapport à ses prévisions du début de l’année.

Alors que le prix du kérosène avait fortement reculé par rapport à son pic du printemps à la suite d’une trêve fragile entre Washington et Téhéran en juin, les prix ont de nouveau grimpé après la reprise des hostilités en juillet.

Alaska Air prévoit que son coût économique du carburant s’établira en moyenne à 3,75 dollars le gallon pour le trimestre juillet-septembre, soit un niveau inférieur aux 4,43 dollars le gallon qu’elle a payés au trimestre précédent. Cette baisse est en grande partie due à une modération des marges de raffinage.

Le carburant représente généralement environ un quart des dépenses d’exploitation d’une compagnie aérienne. Cette volatilité a incité les transporteurs à augmenter leurs tarifs, à réduire leurs vols et à rechercher des réductions de coûts supplémentaires.

La compagnie aérienne a annoncé une perte ajustée de 92 cents par action pour le deuxième trimestre, inférieure à l’estimation moyenne des analystes qui tablaient sur une perte de 99 cents par action, selon les données compilées par LSEG.

Le directeur général Ben Minicucci a déclaré qu’Alaska Air aurait enregistré un bénéfice au deuxième trimestre sans le choc des prix du carburant.

UNE DEMANDE QUI RESTE SOLIDE

Alaska Air a indiqué que sa demande et son rendement, indicateur des tarifs aériens, sont restés solides depuis juin. La compagnie s’attend à ce que son chiffre d’affaires par passager, ou chiffre d’affaires unitaire, progresse d’un pourcentage à deux chiffres (faible) par rapport à l’année précédente, dépassant ainsi la hausse des coûts unitaires, qui devrait se situer entre un chiffre à un chiffre (faible) et un chiffre à un chiffre (moyen).

Delta Air Lines DAL.N a présenté en début de mois des perspectives pour le troisième trimestre supérieures aux attentes , tandis que les prévisions d’United Airlines

UAL.O se sont révélées inférieures aux estimations de Wall Street. Les deux transporteurs ont indiqué que la forte demande et la hausse des tarifs contribuaient à compenser l’augmentation des coûts de carburant, le segment haut de gamme restant particulièrement dynamique.