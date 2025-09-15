Alaska Air estime que le bénéfice du troisième trimestre se situe dans le bas de la fourchette des prévisions en raison des coûts du carburant

15 septembre - Alaska Air ALK.N s'attend à ce que son bénéfice trimestriel se situe dans le bas de la fourchette de ses prévisions précédentes, car les coûts élevés du carburant et les défis opérationnels pèsent sur les marges, a déclaré le transporteur américain lundi.

Les pannes de raffinerie sur la côte ouest des États-Unis ont réduit l'approvisionnement en carburant et fait grimper les prix. Alaska s'attend maintenant à payer jusqu'à 2,55 $ le gallon, alors qu'elle prévoyait auparavant environ 2,45 $ le gallon.

Alaska a également attiré l'attention sur les problèmes liés aux conditions météorologiques et au contrôle du trafic aérien, qui entraînent une hausse des coûts tels que l'indemnisation des passagers et les dépenses liées aux heures supplémentaires des équipages.

Les perturbations opérationnelles ont de plus en plus pesé sur les transporteurs américains cette année, les tempêtes et la capacité de contrôle du trafic aérien ayant entraîné des perturbations coûteuses dans l'ensemble du secteur.

Alaska a également été touchée par une panne informatique majeure en juillet, qui a perturbé des centaines de vols et bloqué des milliers de passagers pendant la haute saison des voyages d'été.

La compagnie aérienne a par la suite établi un lien entre la panne et une mise à jour logicielle défectueuse.

Alaska s'attend maintenant à ce que son bénéfice ajusté par action pour le troisième trimestre se situe dans le bas de la fourchette de ses prévisions précédentes, soit entre 1 et 1,40 dollar.

La compagnie aérienne a toutefois souligné l'amélioration des tendances en matière de recettes, grâce à une forte demande de produits haut de gamme et à un rebond des réservations d'entreprises.

Elle a déclaré que les recettes unitaires, un indicateur clé du pouvoir de fixation des prix, se rapprochaient de la partie supérieure de ses prévisions antérieures.