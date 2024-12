Alaska Air décolle après le rachat de Hawaiian

(AOF) - Alaska Air est attendu en hausse de plus de 10% après avoir relevé ses prévisions de bénéfices pour le quatrième trimestre. La compagnie aérienne américaine s'attend à ce que son bénéfice par action pour le quatrième trimestre se situe entre 40 et 50 cents, contre 20 à 40 cents prévu précédemment, et un bénéfice par action 2025 d'au moins 5,75 dollars, contre un consensus de 5,50 dollars. Alors qu’Alaska Air organise ce mardi sa journée investisseurs, elle lance de nouvelles liaisons sans escale vers le Japon, et la Corée du Sud, utilisant les gros-porteurs d'Hawaiian, récemment rachetée.

