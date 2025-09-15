Alaska Air chute après que la compagnie a annoncé un bénéfice pour le troisième trimestre inférieur à ses prévisions antérieures

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

15 septembre - ** Les actions d'Alaska Air ALK.N chutent de près de 3 % àenviron 61,5 $ dans les premiers échanges

** Le transporteur s'attend maintenant à ce que le BPA ajusté du 3e trimestre se situe dans la partie inférieure de la fourchette de 1,00 $ à 1,40 $ par action qu'il avait précédemment annoncée

** Les coûts élevés du carburant et les défis opérationnels pendant l'été ont exercé une pression sur les coûts unitaires

** Le prix du carburant devrait atteindre 2,55 dollars par gallon, contre 2,45 dollars par gallon selon les prévisions précédentes

** Deux des 16 sociétés de courtage considèrent l'action comme un "fort achat", 13 comme un "achat" et une comme un "maintien"; leur prévision médiane est de 68 $ - données compilées par LSEG

**En tenant compte des mouvements de la séance, les actions ont baissé d'environ 5 % depuis le début de l'année