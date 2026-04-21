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Alaska Air chute après avoir retiré ses prévisions de bénéfices annuels
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 10:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 avril - ** Les actions du transporteur Alaska Air Group ALK.N chutent de 2,3 % à 42,56 $ dans les échanges pré-marché

** La compagnie retire ses prévisions de bénéfices pour l'année fiscale , citant une forte augmentation du carburant pour avions liée au conflit iranien, qui pèse sur les marges et assombrit les perspectives

** La compagnie aérienne s'attend à ce que la facture de carburant du 2ème trimestre augmente d'environ 600 millions de dollars, ce qui équivaut à une baisse du bénéfice par action de 3,60 dollars

** ALK affiche une perte ajustée de 1,68 $/shr au 1er trimestre, plus importante que les prévisions de 1,35 $/shr - données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du 1er trimestre est toutefois largement en ligne avec les estimations de Wall Street

** Les actions ALK ont chuté de 13,4 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 3,9 % du S&P 500 .SPX jusqu'à la dernière clôture

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ALASKA AIR GROUP
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ALK-ABELLO BR/RG-B
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