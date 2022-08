Alantra monte à 49 % du capital du français ACP

(NEWSManagers.com) - Le groupe financier d’origine espagnole Alantra a acquis 24,5 % supplémentaires du capital du gestionnaire d'actifs français Access Capital Partners (ACP) auprès d'OP Financial Group pour un montant de 24,5 millions d’euros en numéraire. Cela porte sa participation dans ACP à 49 %, le solde étant détenu par les associés.

Alantra avait dit, lors de la présentation des résultats financiers de 2021, son intention d'exercer l'option d'achat, qui avait été convenue lors de l'acquisition initiale de 24,5 % en décembre 2018.

Cet investissement marque une nouvelle étape dans la stratégie d'Alantra visant à « devenir un gestionnaire d'actifs diversifiés paneuropéen de premier plan, offrant un large éventail de stratégies d'investissement dans sept classes de gestion d'actifs hautement spécialisées (capital-investissement, fonds actifs, dette privée, infrastructure, immobilier, énergie de transition et technologie) », selon un communiqué.

Au 30 juin 2022, les actifs sous gestion des entreprises consolidées s'élevaient à 2,2 milliards d'euros, tandis que les actifs sous gestion des partenariats stratégiques dans lesquels Alantra détient une participation significative s'élevaient à 13,7 milliards d'euros.

ACP est un gestionnaire d'actifs indépendant, dont le siège social est à Paris, avec plus de 13 milliards d'euros d'actifs cumulés. L'équipe d'Access, composée de 90 personnes, est répartie entre la France, la Belgique, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Finlande et le Luxembourg. La société est spécialisée dans les rachats de petites et moyennes entreprises, les infrastructures et la dette privée. Elle commercialise des fonds de fonds, des fonds de co-investissement et des solutions sur mesure pour ses clients.

En 2021, la société a collecté plus de 750 millions d'euros à travers ses différentes stratégies et a levé 814 millions d’euros pour un véhicule de fonds de fonds (Access Capital Fund VIII Growth Buyout Europe).