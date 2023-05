Alantra : deux nouvelles arrivées en Suisse

(AOF) - Alantra, la société indépendante de services financiers pour le marché intermédiaire, annonce la nomination de Michael Maag en tant que CEO et Managing Partner en Suisse et de Martin Gamperl en tant que Managing Director basé à Zurich. Michael Maag rejoint Alantra après avoir travaillé chez Morgan Stanley, où il était directeur général et responsable de la banque d'investissement en Suisse. Auparavant, il a travaillé dans la banque d'investissement chez Morgan Stanley et Goldman Sachs à Francfort et à Londres.

Martin Gamperl travaillait auparavant chez Rothschild & Co en tant que directeur de l'équipe suisse de conseil en financement d'entreprise, spécialisée dans les fusions-acquisitions et les transactions sur les marchés de capitaux.