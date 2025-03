Alan Allman Associates annonce ses résultats 2024

Alan Allman Associates (Euronext Paris - FR0000062465 – l’ « Ecosystème » - AAA), écosystème de cabinets de conseil à l'international spécialisés dans la stratégie et la transformation digitale des organisations, publie ses résultats annuels pour l’année 2024 arrêtés par le conseil d'administration du 28 mars 2025, avec un chiffre d’affaires de 374,3 M€ en progression de +3,3% par rapport au chiffre d’affaires de l’exercice 2023 (hors cessions 2024). Dans un contexte économique mondial complexe et sans acquisition majeure en 2024, Alan Allman Associates maintient son Résultat Opérationnel d’Activité (ROA) à 9,28% de son chiffre d’affaires.

A noter :

• La résilience de notre modèle unique dans un contexte mondial complexe

• Maintien de notre rentabilité opérationnelle d’activité

• Investissements majeurs en 2024 et structurants pour l’avenir