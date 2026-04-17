Alamar Biosciences fait ses débuts sur le Nasdaq après une introduction en bourse de 191 millions de dollars

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17 avril - ** Les actions de la plateforme de détection de biomarqueurs protéiques Alamar Biosciences ALMR.O ont bondi de 44,1 % lors de leur entrée sur le Nasdaq ** L'action s'est ouverte à 22,60 $ l'unité contre un prix d'offre de 17 $ ** ALMR, basée à Fremont en Californie, a vendu environ 11,3 millions d'actions dans le cadre d'une introduction en bourse à l'extrémité supérieure de la fourchette de 15 à 17 dollars commercialisée pour lever 191,3 millions de dollars

** L'entreprise de protéomique développe des instruments pour détecter les biomarqueurs protéiques de faible niveau dans le sang, ce qui permet la recherche et le diagnostic des maladies

** La biotechnologie peut encore attirer des capitaux, mais les introductions en bourse ont largement délaissé les sociétés précliniques au cours des dernières années, favorisant les entreprises qui sont en phase finale d'essais, qui génèrent déjà des revenus ou qui ont un chemin crédible vers la commercialisation et la rentabilité ", a déclaré Lukas Muehlbauer, associé de recherche chez IPOX

** Cela soutient l'intérêt pour des noms tels que Alamar Biosciences, qui a déjà plusieurs produits commerciaux sur le marché

** J.P. Morgan, BofA Securities, TD Cowen, Leerink Partners et Stifel ont agi en tant que co-chefs de file pour l'offre