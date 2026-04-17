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Alamar Biosciences évaluée à 1,5 milliard de dollars : ses actions bondissent pour ses débuts au Nasdaq
information fournie par Reuters 17/04/2026 à 19:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un contexte et de citations d'interviews tout au long.) par Arasu Kannagi Basil et Prakhar Srivastava

Alamar Biosciences ALMR.O a atteint une valorisation de 1,53 milliard de dollars après que les actions de la plateforme de détection de biomarqueurs protéiques ont fait un bond de 33 % lors de ses débuts sur le Nasdaq vendredi, alors que l'apaisement des tensions géopolitiques ravive le marché des introductions en bourse.

Bien que les conditions du marché aient tempéré l'exécution des introductions en bourse en mars, les progrès réalisés dans les négociations entre les États-Unis et l'Iran ont insufflé une nouvelle vigueur au marché des nouvelles introductions en bourse et incité davantage d'émetteurs à aller de l'avant avec leurs projets de cotation.

Les banquiers affirment que le pipeline est plein et sont optimistes quant à l'accélération de l'activité d'introduction en bourse dans les semaines à venir, alors que les marchés boursiers atteignent de nouveaux sommets.

L'action d'Alamar, basée à Fremont, en Californie, a ouvert à 22,60 dollars l'unité, contre un prix d'offre de 17 dollars. L'entreprise a vendu environ 11,3 millions d'actions dans le cadre d'une offre élargie à l'extrémité supérieure de sa fourchette commercialisée de 15 et 17 dollars, levant ainsi 191,3 millions de dollars.

Fondée en 2018, Alamar développe des instruments pour détecter les biomarqueurs protéiques à faible concentration dans le sang, permettant ainsi la recherche et le diagnostic des maladies.

"La protéomique a un énorme potentiel pour améliorer notre compréhension de la santé humaine comme l'a fait la génomique. Elle fournit des informations biologiques plus approfondies que l'ADN ne peut le faire, ce qui permet d'améliorer la détection et le traitement des maladies", a déclaré Yuling Luo, directeur général d'Alamar, dans une interview accordée à Reuters.

La protéomique est la mesure de vastes ensembles de protéines différentes produites dans un système biologique.

L'entreprise a connu une croissance rapide ces dernières années, son chiffre d'affaires ayant pratiquement triplé en 2025 par rapport à l'année précédente, pour atteindre plus de 74 millions de dollars.

Alamar se concentre actuellement sur des biomarqueurs clés dans les domaines de la neurologie et de l'immunologie, et prévoit de se développer dans d'autres domaines.

"L'heure est à l'expansion rapide, et c'est pourquoi nous voulons faire cette introduction en bourse pour lever des fonds supplémentaires afin d'élargir notre champ d'action. Nous pouvons nous développer pour créer des projets supplémentaires qui couvrent une variété de maladies différentes", a déclaré M. Luo.

"Nous voulons nous étendre au cancer, à la cardiologie, à certaines des principales maladies qui ont un impact sur les soins de santé."

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