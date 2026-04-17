Alamar Biosciences devrait dépasser le prix de l'offre pour ses débuts sur le Nasdaq

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17 avril -

** Alamar Biosciences ALMR.O , plateforme de détection de biomarqueurs protéiques, est en passe de dépasser le prix de l'offre lors de ses débuts au Nasdaq

** L'action a récemment indiqué qu'elle ouvrirait à 22,50 $ l'unité contre un prix d'offre de 17 $

** ALMR, basée à Fremont en Californie, a vendu environ 11,3 millions d'actions dans le cadre d'une introduction en bourse élargie à l'extrémité supérieure de la fourchette de 15 à 17 dollars commercialisée pour lever 191,3 millions de dollars

** L'entreprise de protéomique développe des instruments pour détecter les biomarqueurs protéiques de faible niveau dans le sang, ce qui permet la recherche et le diagnostic des maladies

** J.P. Morgan, BofA Securities, TD Cowen, Leerink Partners et Stifel ont agi en tant que co-chefs de file de l'offre