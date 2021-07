Alain Pitous a quitté OFI AM

(NEWSManagers.com) - Alain Pitous, entré chez OFI Asset Management il y a deux ans environ, vient de quitter la société de gestion, a appris NewsManagers. Il y dirigeait l'activité de finance responsable, un poste nouvellement créé à l'époque et qui s'accompagnait de l'objectif pour OFI AM de faire une gestion qui intègre à 100% des critères ISR, le projet " Sylvae" . L'ancien responsable adjoint des gestions et responsable de la multi gestion d'Amundi et ancien directeur général de Talence Gestion (de 2014 à 2019), est discrètement parti d'OFI AM en mai.

La filiale de gestion de la Macif et de Matmut avait annoncé à cette date plusieurs nominations dont celle de la remplaçante d'Alain Pitous, Luisa Florez, venue de chez La Banque Postale AM, sans préciser toutefois qu'Alain Pitous quittait le groupe. Celui-ci s'est mis à son compte et se présente comme un senior advisor en matière d'ESG (environnement, social, gouvernance).