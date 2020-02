Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Al Qaïda confirme la mort d'al Raymi, le chef d'Aqpa - SITE Intelligence Reuters • 23/02/2020 à 18:52









LE CAIRE, 23 février (Reuters) - Al Qaïda a confirmé la mort de Qassim al Raymi, le chef de l'organisation islamiste dans la péninsule arabique (Aqpa), a indiqué dimanche SITE Intelligence Group, un groupe américain spécialisé dans la surveillance des mouvements jihadistes. Le président américain Donald Trump avait déclaré début février que les Etats-Unis avaient tué Qassim al Raymi lors d'une opération antiterroriste au Yémen, où est basée cette branche de la nébuleuse islamiste. Les Etats-Unis considèrent Aqpa comme l'une des branches les plus actives de la nébuleuse islamiste. (Samar Hassan, version française Matthieu Protard)

