Al Pacino, la star de "Le Parrain", va recevoir un prix pour l'ensemble de sa carrière décerné par la Guilde des acteurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Danielle Broadway

Le célèbre acteur Al Pacino recevra l'année prochaine un prix récompensant l'ensemble de sa carrière et son engagement humanitaire, a annoncé jeudi le syndicat des acteurs SAG-AFTRA.

L'acteur américain, surtout connu pour avoir incarné Michael Corleone dans la saga "Le Parrain", est le 62e lauréat du SAG-AFTRA Life Achievement Award. Le syndicat lui remettra ce prix à Los Angeles lors de la 33e cérémonie des Actor Awards, le 28 février 2027, dans le cadre d'une cérémonie qui sera diffusée en direct sur Netflix. NFLX.O

Cette distinction vient couronner une carrière de plus de six décennies au cinéma, à la télévision et au théâtre. Il est connu pour avoir incarné de nombreux personnages mémorables, notamment le policier Frank Serpico, inspiré d’une histoire vraie, dans "Serpico" (1973), le gangster de Miami Tony Montana dans "Scarface" (1983) et, plus récemment, l’agent hollywoodien Marvin Schwarz dans le film de Quentin Tarantino "Once Upon a Time … in Hollywood" (2019).

Ce prix est décerné chaque année à un acteur qui incarne "les plus beaux idéaux de la profession d’acteur", selon le syndicat.

"Je me suis interrogé et j’ai erré pendant la majeure partie de ma vie, mais je me suis toujours senti chez moi avec un scénario et mes collègues acteurs", a déclaré Al Pacino dans un communiqué du syndicat des acteurs.

"Ce sont le métier et les comédiens rencontrés au fil du temps qui ont compté parmi les plus grandes joies de ma vie. C’est un honneur d’être reconnu par la SAG-AFTRA pour ce parcours", a-t-il ajouté.

Al Pacino a remporté l’Oscar du meilleur acteur pour son interprétation du lieutenant-colonel Frank Slade dans le film "Scent of a Woman" (1992), et a également remporté de nombreux Emmy Awards, Tony Awards et Golden Globes.

"Comme tant d’acteurs, j’ai passé ma vie à admirer et à apprécier cette force de la nature qu’est Al Pacino. Quand on le regarde jouer, on assiste à la rencontre entre un élève et un maître", a ajouté Sean Astin, président de la SAG-AFTRA, dans ce communiqué.

Al Pacino a également participé au téléthon "America: A Tribute to Heroes" organisé à la suite des attentats du 11 septembre 2001, et a reçu en 2009 le prix humanitaire Jane Wyman de la Fondation contre l’arthrite pour son engagement caritatif.

Cet acteur de 86 ans, né Alfredo James Pacino à New York, a connu des difficultés tout au long des années 1960 pour trouver un emploi stable avant de percer au cinéma en 1972 avec "Le Parrain".

La SAG-AFTRA représente environ 160.000 acteurs, présentateurs, journalistes de télévision, danseurs, DJ, rédacteurs d’actualités, éditeurs d'actualités, animateurs d’émissions, marionnettistes, artistes de studio, chanteurs, cascadeurs, doubleurs, influenceurs et autres professionnels du divertissement et des médias.