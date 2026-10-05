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AkzoNobel va céder son activité de peintures en Asie du Sud-Est à Nippon Paint pour 1,35 milliard de dollars
information fournie par Reuters 05/10/2026 à 01:59

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Modifications apportées à l'ensemble des sources à la suite du communiqué d'AkzoNobel)

AkzoNobel AKZO.AS a annoncé lundi avoir conclu un accord pour céder son activité de peintures décoratives en Asie du Sud-Est à Nippon Paint 4612.T pour 1,35 milliard de dollars, achevant ainsi la révision de son portefeuille de peintures décoratives en Asie.

Cette cession concerne les activités de peintures décoratives au Vietnam, en Indonésie, en Malaisie, en Thaïlande, à Singapour, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en Australie, a précisé le fabricant de peintures néerlandais, ajoutant qu’il tablait sur un produit net de trésorerie d’environ 1 milliard de dollars après impôts et paiements aux actionnaires minoritaires.

Le fabricant de peintures Dulux s’était auparavant séparé de ses activités de peintures décoratives en Inde et au Pakistan pour 1,6 milliard de dollars et 50 millions d’euros, respectivement.

«La conclusion réussie de la révision de notre portefeuille asiatique s’inscrit dans le cadre d’une stratégie continue visant à concentrer notre portefeuille sur les domaines où nous pouvons atteindre une taille critique qui nous distingue et renforcer notre position», a déclaré Greg Poux-Guillaume, directeur général d’AkzoNobel, dans un communiqué.

La transaction concernant l’Indonésie devrait être finalisée séparément fin 2026, tandis que les autres transactions devraient l’être vers le milieu de l’année 2027.

AkzoNobel a indiqué qu’elle allait désormais se concentrer sur la finalisation de sa fusion avec le fabricant américain de revêtements Axalta AXTA.N , annoncée en novembre dernier.

Nippon Paint a soumis plusieurs propositions en vue d’acquérir l’activité de peintures décoratives d’AkzoNobel, a indiqué la société néerlandaise en juillet, évaluant celle-ci à environ 7,5 milliards d’euros.

Cette démarche faisait suite au retrait d’une offre de 12,5 milliards d’euros sur l’ensemble de la société que Nippon Paint avait lancée conjointement avec le fabricant de peinture américain Sherwin-Williams SHW.N en juin.

Le Financial Times, qui avait précédemment fait état de cette transaction en Asie du Sud-Est, a indiqué que Nippon restait intéressé par une opération de plus grande envergure concernant l’activité de peintures décoratives, mais que l’intégration des activités en Asie du Sud-Est pourrait occuper la société pendant un certain temps et qu’AkzoNobel n’avait pas l’intention de céder d’autres actifs de cette activité.

(1 dollar = 0,8887 euros)

Fusions / Acquisitions

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