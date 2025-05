AkzoNobel : un ton plus vert

(AOF) - AkzoNobel a signé un contrat d’achat d’électricité auprès d’Alight, un leader nordique du développement solaire et producteur d’électricité indépendant. Le second sera chargé de financer, construire et exploiter une centrale solaire de 15MWc qu’il possèdera, tandis que le second achètera une partie de l’électricité propre produite à un prix stable et bas. Cette énergie, provenant de la municipalité d’Uppsala en Suède, est destinée à alimenter le site d’adhésifs de Kristinehamn et l’usine de revêtements de protection de Göteborg.

Lorsqu'il sera totalement opérationnel en 2027, ce parc solaire devrait produire 16 GWh par an, soit l'équivalent des besoins en électricité d'environ 3 200 foyers.

Pour Wijnand Bruinsma, directeur du développement durable d'AkzoNobel, " ce partenariat avec Alight, développeur solaire fiable et expérimenté, constitue une étape importante dans notre démarche visant à atteindre une électricité 100 % renouvelable d'ici 2030 ".

Par ailleurs, outre cet accord, le spécialiste de la peinture et des revêtements étudie une opportunité de production hors site pour une usine à Malmö et un contrat d'achat d'énergie est également prévu en Allemagne.

