AkzoNobel: soutenu par un relèvement de broker

information fournie par Cercle Finance • 13/05/2024 à 13:08









(CercleFinance.com) - AkzoNobel prend plus de 2% et surperforme ainsi la tendance à Amsterdam, avec le soutien d'UBS qui relève sa recommandation sur le titre du fournisseur de peintures et d'enduits de 'neutre' à 'achat', avec un objectif de cours porté de 76 à 80 euros.



'AkzoNobel offre la plus forte croissance de l'EBITDA dans le sous-secteur des revêtements aux États-Unis et en Europe', souligne le broker, qui pointe aussi un ratio VE/EBITDA 2024 inférieur d'environ 20% à sa moyenne des cinq dernières années.





Valeurs associées AKZO NOBEL Euronext Amsterdam +1.97%