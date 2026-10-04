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AkzoNobel s'apprête à céder une division à Nippon Paint pour plus d'un milliard de dollars, selon le Financial Times
information fournie par Reuters 04/10/2026 à 21:47

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec des détails tirés de l'article du Financial Times et des informations contextuelles tout au long du texte)

Le fabricant de peinture Dulux, AkzoNobel AKZO.AS , serait sur le point de conclure un accord visant à céder son activité de peintures décoratives en Asie du Sud-Est à Nippon Paint 4612.T pour un montant bien supérieur à 1 milliard de dollars, a rapporté dimanche le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

La société néerlandaise pourrait conclure un accord dès lundi, a indiqué le journal. Cette cession porterait sur les activités de peinture décorative au Vietnam, en Indonésie, en Malaisie, en Thaïlande et à Singapour, ainsi qu’en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en Australie.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement les informations du FT. AkzoNobel et Nippon Paint n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Nippon Paint a soumis plusieurs propositions en vue d’acquérir l’activité de peintures décoratives d’AkzoNobel, a déclaré AkzoNobel en juillet, évaluant celle-ci à environ 7,5 milliards d’euros (soit 8,44 milliards de dollars). Cette démarche faisait suite au retrait d’une offre de 12,5 milliards d’euros portant sur l’ensemble de la société, que Nippon Paint avait présentée conjointement avec le fabricant de peinture américain Sherwin-Williams SHW.N en juin.

L'article du FT ajoute que Nippon reste intéressé par une transaction de plus grande envergure concernant l'activité de peinture décorative, mais que l'intégration des activités en Asie du Sud-Est pourrait occuper la société pendant un certain temps et qu'AkzoNobel n'a pas l'intention de céder d'autres actifs de cette activité.

(1 dollar = 0,8887 euro)

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