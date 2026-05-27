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AkzoNobel rejette l'offre publique d'achat de Nippon Paint et Sherwin-Williams
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 10:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des informations relatives aux actions aux paragraphes 1 et 2, ajout d'une citation d'Akzo au paragraphe 6, précisions et contexte concernant la proposition et la fusion avec Axalta aux paragraphes 3, 7 et 8.) par Dimitri Rhodes

Le fabricant de peinture Dulux, AkzoNobel

AKZO.AS , a rejeté une offre publique d'achat en numéraire de 73 € (85 $) par action émanant de ses concurrents Nippon Paint

4612.T et Sherwin-Williams SHW.N , a annoncé mercredi la société néerlandaise, ce qui a fait bondir son cours de 16 %.

Le prix de l'offre représentait une prime de 39 % par rapport au dernier cours de clôture d'AkzoNobel, à 52,52 € par action.

L'action a bondi à 61 € à 08h13 GMT et s'apprêtait à connaître sa meilleure journée de cotation depuis octobre 2008.

AkzoNobel a déclaré que cette proposition non contraignante sous-évaluait son activité, manquait de certitude quant aux autorisations réglementaires et aurait divisé la société entre les deux prétendants. Le conseil d'administration d'AkzoNobel continue de recommander la fusion prévue avec le fabricant américain de revêtements Axalta AXTA.N , a-t-il ajouté.

Selon cette proposition, Nippon Paint aurait acquis AkzoNobel et conservé ses activités de peintures décoratives et de revêtements industriels, tout en cédant ses divisions de revêtements automobiles, maritimes et en poudre à Sherwin-Williams.

“Aucune de ces propositions ne pouvait être qualifiée d’offre “potentiellement supérieure” par rapport à la fusion avec Axalta”, a déclaré un porte-parole de la société à Reuters.

La fusion prévue avec Axalta donnerait naissance à une société de revêtements d’une valeur d’entreprise de 25 milliards de dollars, dirigée par le directeur général d’AkzoNobel, Greg Poux-Guillaume.

L'opération, qui verrait la société issue de la fusion initialement cotée à la fois à Amsterdam et à New York, devrait être finalisée fin 2026 ou début 2027. AkzoNobel et Axalta prévoient de réaliser 600 millions de dollars d'économies de coûts annuelles au cours des trois premières années suivant la fusion.

“Akzo considère que sa propre proposition de fusion avec Axalta est la meilleure et poursuit dans cette voie”, a déclaré la société de courtage KBC dans une note adressée aux investisseurs.

(1 dollar = 0,8593 euro)

Fusions / Acquisitions

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AKZO NOBEL
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AXALTA COAT SYST
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NIPPON PAINT HD
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SHERWIN-WILLIAMS
311,160 USD NYSE +0,67%
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