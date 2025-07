AkzoNobel: objectif d'EBITDA abaissé pour 2025 information fournie par Cercle Finance • 22/07/2025 à 09:12









(Zonebourse.com) - A l'occasion de sa publication semestrielle, AkzoNobel indique anticiper désormais un EBITDA ajusté de plus de 1,48 milliard d'euros sur l'ensemble de l'année 2025, à comparer à un objectif de plus de 1,55 milliard affiché il y a trois mois.



Le groupe de chimie néerlandais, spécialisé dans les peintures et les enduits, précise que cette nouvelle prévision est 'sujette aux incertitudes de marché en cours et ajustée pour les taux de changes à la fin du premier semestre'.



Sur les six premiers mois de l'année, AkzoNobel a vu son BPA ajusté des activités poursuivies reculer de 5,5% à 2,07 euros, et son EBITDA ajusté se tasser de 2% à 750 millions, soit une marge en progression de 0,2 point à 14,3%.



A 5,24 milliards d'euros, son chiffre d'affaires semestriel a diminué de 3% en raison des variations de changes. En organique, ses ventes sont restées stables grâce à des effets prix/mix positifs qui ont compensé une contraction des volumes.





