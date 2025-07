AkzoNobel: nomme un nouveau directeur financier information fournie par Cercle Finance • 03/07/2025 à 10:41









(CercleFinance.com) - AkzoNobel annonce la nomination de Fredrik Westin au poste de directeur financier (CFO) à compter du 1er janvier 2026.



Il succédera à Maarten de Vries, qui achève son deuxième mandat de quatre ans en tant que directeur financier et membre du conseil d'administration.



Fredrik Westin a plus de 25 ans d'expérience internationale dans les secteurs industriel et automobile.



Depuis mai 2020, il est directeur financier et vice-président exécutif d'Autoliv, un leader de la sécurité automobile coté aux États-Unis et en Europe. Auparavant, il a occupé des postes de directeur financier chez Sandvik Mining and Rock Technology, ainsi que chez Johnson Controls.



' Son expérience et ses connaissances joueront un rôle important dans l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et la promotion d'une croissance durable dans l'ensemble de l'organisation' a déclaré Ben Noteboom, président du conseil de surveillance d'AkzoNobel.





