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AkzoNobel, fabricant de Dulux, dépasse les estimations de bénéfices grâce à des hausses de prix
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 07:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de citations du directeur général aux paragraphes 3 et 4. Ajout du contexte sur les perspectives au paragraphe 5.)

Le fabricant de peinture Dulux AkzoNobel

AKZO.AS a fait état d'une baisse de 3% de son bénéfice de base au premier trimestre, qui est resté supérieur aux attentes du marché mercredi, grâce à des prix plus élevés et à des économies de coûts.

Le fabricant néerlandais de peintures et de revêtements a affiché un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) de 345 millions d'euros (405 millions de dollars) pour le trimestre, en baisse par rapport aux 357 millions d'euros de l'année précédente, mais supérieur au consensus des analystes de 323 millions d'euros fourni par l'entreprise.

"Alors que le conflit au Moyen-Orient a un impact sur nos coûts d'approvisionnement, nous maintenons nos prévisions pour l'année", a déclaré Greg Poux-Guillaume, directeur général, dans un communiqué de presse.

"Les augmentations de prix que nous avons déjà annoncées devraient compenser entièrement les effets anticipés des coûts sur la base des hypothèses actuelles", a-t-il ajouté. En février, le groupe avait réduit ses prévisions pour 2026, citant les conditions incertaines du marché et l'augmentation des coûts de conversion des devises étrangères en euros.

(1 dollar = 0,8517 euro)

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