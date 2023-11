Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AkzoNobel: dans le rouge avec une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 16/11/2023 à 15:05









(CercleFinance.com) - AkzoNobel recule de 1% à Amsterdam, sur fond d'une dégradation de position chez Jefferies de 'achat' à 'conserver', avec un objectif de cours ramené de 84 à 72 euros sur le titre du fabricant de peintures et d'enduits.



Le broker reconnait qu'AkzoNobel et ses pairs ont fait preuve d'un pouvoir de fixation des prix tout au long d'un cycle inflationniste, et pense que le vent favorable des prix devrait continuer de générer des bénéfices jusqu'au premier semestre 2024 (au moins).



'Toutefois, en l'absence d'amélioration des volumes, d'autres leviers pour la croissance des résultats (réduction des coûts) sont peu susceptibles de se traduire par des gains significatifs sur les bénéfices avant 2026-27', prévient-il.





