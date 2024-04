Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AkzoNobel: construction de deux nouveaux laboratoires information fournie par Cercle Finance • 12/04/2024 à 16:40









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que deux nouveaux laboratoires de recherche sont en cours de construction sur le site de Sassenheim, aux Pays-Bas.



Les travaux de construction d'un centre technologique pour les revêtements en poudre sont sur le point de commencer, tandis qu'un nouveau laboratoire de polymères vient d'ouvrir ses portes et développera des technologies de résine pour toutes les activités de l'entreprise.



L'investissement total sur le site de Sassenheim, le plus grand centre de R&D mondial d'AkzoNobel, s'élève à environ 8 millions d'euros.



L'usine abrite déjà les plus grandes équipes de R&D en Europe pour les activités de peinture décorative et de revêtements automobiles et spéciaux de l'entreprise.



' La création du nouveau laboratoire de peintures en poudre nous permettra de mener la recherche fondamentale nécessaire pour continuer à innover et à mettre sur le marché des produits plus durables ', a déclaré Roger Jakeman, directeur de la technologie d'AkzoNobel.





