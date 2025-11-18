 Aller au contenu principal
Akzo Nobel va fusionner avec son concurrent américain Axalta Coating
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 08:34

Akzo Nobel AKZO.AS , le fabricant de la peinture Dulux, a annoncé mardi son intention d'acquérir le fabricant de peinture Axalta Coating Systems

AXTA.N dans le cadre d'une opération qui donnera naissance à une société combinée d'une valeur d'entreprise de 25 milliards de dollars (21,56 milliards d'euros).

Les actionnaires d'AkzoNobel devraient détenir 55% du nouveau groupe et les investisseurs d'Axalta 45%. L'entreprise sera d'abord cotée à Amsterdam et à New York avant de passer à une cotation unique à la Bourse de New York. Elle conservera ses deux sièges sociaux à Amsterdam et à Philadelphie.

L'entreprise issue de la fusion sera dirigée par Greg Poux-Guillaume, actuel directeur général d'AkzoNobel.

"Cette fusion nous permettra d'accélérer nos ambitions de croissance en réunissant des technologies hautement complémentaires", a déclaré Greg Poux-Guillaume dans un communiqué.

La nouvelle entreprise prévoit un chiffre d'affaires annuel de 17 milliards de dollars, un Ebitda de 3,3 milliards de dollars et un flux de trésorerie disponible ajusté de 1,5 milliard de dollars.

Elle prévoit également de réaliser des économies annuelles de 600 millions de dollars, dont 90% au cours des trois premières années suivant la clôture de la transaction.

La finalisation de la fusion est prévue pour la fin de l'année 2026 ou le début de l'année 2027.

(Rédigé par Dimitri Rhodes ; version française Etienne Breban ; édité par Blandine Hénault)

