AKWEL : STABILITÉ DU CHIFFRE D’AFFAIRES AU 1er SEMESTRE 2022

• Progression de 5 % à périmètre et taux de change constants

• Surperformance par rapport au marché mondial

• Forte baisse anticipée du ROC sur l’exercice 2022



AKWEL (FR0000053027, AKW, éligible PEA), équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd spécialiste du management des fluides et des mécanismes, a enregistré au premier semestre 2022 un chiffre d’affaires consolidé de 488,1 M€, stable par rapport au premier semestre 2021.

UN SECOND TRIMESTRE PLUS DYNAMIQUE

Dans un contexte toujours pénalisé par les problèmes d’approvisionnement en matières premières et composants électroniques et par les tensions géopolitiques internationales, AKWEL a enregistré au second trimestre 2022 un niveau d’activité plus soutenu, avec un chiffre d’affaires publié en hausse de 13,1 %. À périmètre et taux de change constants, la progression est de 16,9 %, grâce notamment à une forte croissance en Amérique du Nord. L’impact de change sur la période atteint -8,3 M€, dont -17,3 M€ sur la livre turque et +8,5 M€ sur le dollar américain.

La performance du second trimestre permet de dégager un chiffre d’affaires semestriel publié stable, et en progression de 5 % à périmètre et taux de change constants, surperformant ainsi l’évolution de la production automobile mondiale sur le premier semestre (-1,8 % ).