Akwel s'envole après ses semestriels marqués par une forte hausse de la marge

(AOF) - Akwel (+ 20,20 %, 9,76 euros) est particulièrement recherché après la publication de ses résultats semestriels que Portzamparc a qualifié de " nettement supérieurs à nos attentes et à celles du consensus »" L’équipementier-systémier pour l’industrie automobile a vu son résultat opérationnel courant progresser de 14,1 %, à 27,8 millions d’euros. De son côté, le résultat net a chuté comme prévu de 32,9 %, à 13,6 millions d'euros, impacté par le solde des litiges client en cours sur les réservoirs SCR, se traduisant par un impact de -52,5 millions d'euros sur les charges externes.

La marge opérationnelle courante a progressé de 0,8 point à 5,4%, grâce à une maîtrise des coûts salariaux et des reprises de provisions (+32,8 millions d'euros). " Le travail sur les opex (notamment les coûts salariaux) nous semble particulièrement significatif ", souligne Portzamparc.

Enfin, déjà connu, le chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 510,6 millions d'euros, en recul de 3,4% sur un an, affecté par un repli marqué en Amérique (-10,1%) et en Asie (-3,4%), tandis que la zone EMEA reste stable.

La trésorerie nette du groupe, incluant les dettes sur obligations locatives, est ressorti à 139,2 millions d'euros au 30 juin 2025 contre 133,4 millions d'euros au 31 décembre dernier.

Akwel a rappelé avoir indiqué, lors de la publication de son chiffre d'affaires semestriel, anticiper une baisse de son activité en 2025 moins importante que prévu en début d'année.

Pour les analystes de Portzamparc, cette " excellente publication " devrait " conduire à un relèvement significatif des attentes de l'ensemble du consensus ". La société de bourse ajoute que la sous-valorisation du titre lui semble ainsi encore plus justifiée. Avant la présentation aux analystes, ces derniers ont confirmé leur recommandation à l'Achat et leur cible de cours de à 12,3 euros.

Pour TP Icap Midcap le sentiment est plus mitigé. Ses analystes restent " perplexes quant à cet impressionnant niveau de marge (9,3 %, + 470 points de base annuelle) qui n'avait plus été réalisé par le groupe depuis le contexte très spécial de 2020 ". La banque d'affaires suppose que l'effet prix positif observé dans l'activité de dépollution a été hautement contributif à la profitabilité. Partant, la recommandation demeure à Conserver avec un objectif de cours de 8 euros.

