CAC 40
7 910,47
+0,71%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Akwel s'envole après ses semestriels marqués par une forte hausse de la marge
information fournie par AOF 19/09/2025 à 11:09

(AOF) - Akwel (+ 20,20 %, 9,76 euros) est particulièrement recherché après la publication de ses résultats semestriels que Portzamparc a qualifié de " nettement supérieurs à nos attentes et à celles du consensus »" L’équipementier-systémier pour l’industrie automobile a vu son résultat opérationnel courant progresser de 14,1 %, à 27,8 millions d’euros. De son côté, le résultat net a chuté comme prévu de 32,9 %, à 13,6 millions d'euros, impacté par le solde des litiges client en cours sur les réservoirs SCR, se traduisant par un impact de -52,5 millions d'euros sur les charges externes.

La marge opérationnelle courante a progressé de 0,8 point à 5,4%, grâce à une maîtrise des coûts salariaux et des reprises de provisions (+32,8 millions d'euros). " Le travail sur les opex (notamment les coûts salariaux) nous semble particulièrement significatif ", souligne Portzamparc.

Enfin, déjà connu, le chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 510,6 millions d'euros, en recul de 3,4% sur un an, affecté par un repli marqué en Amérique (-10,1%) et en Asie (-3,4%), tandis que la zone EMEA reste stable.

La trésorerie nette du groupe, incluant les dettes sur obligations locatives, est ressorti à 139,2 millions d'euros au 30 juin 2025 contre 133,4 millions d'euros au 31 décembre dernier.

Akwel a rappelé avoir indiqué, lors de la publication de son chiffre d'affaires semestriel, anticiper une baisse de son activité en 2025 moins importante que prévu en début d'année.

Pour les analystes de Portzamparc, cette " excellente publication " devrait " conduire à un relèvement significatif des attentes de l'ensemble du consensus ". La société de bourse ajoute que la sous-valorisation du titre lui semble ainsi encore plus justifiée. Avant la présentation aux analystes, ces derniers ont confirmé leur recommandation à l'Achat et leur cible de cours de à 12,3 euros.

Pour TP Icap Midcap le sentiment est plus mitigé. Ses analystes restent " perplexes quant à cet impressionnant niveau de marge (9,3 %, + 470 points de base annuelle) qui n'avait plus été réalisé par le groupe depuis le contexte très spécial de 2020 ". La banque d'affaires suppose que l'effet prix positif observé dans l'activité de dépollution a été hautement contributif à la profitabilité. Partant, la recommandation demeure à Conserver avec un objectif de cours de 8 euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

AKWEL
9,320 EUR Euronext Paris +14,78%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 19/09/2025 à 11:09:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

Fermer

