Akwel: retrait de plus de 7% du CA annuel information fournie par Cercle Finance • 07/02/2025 à 07:08









(CercleFinance.com) - Akwel annonce avoir enregistré sur l'exercice 2024 un chiffre d'affaires de 989 millions d'euros, en retrait de 7,3% (-7% à périmètre et taux de change constants), dont 231,2 millions sur le dernier trimestre, en recul de -13,5% (-13,7% en organique).



'La baisse d'activité enregistrée sur l'exercice, qui s'est accélérée au second semestre, devrait se traduire par une baisse de marge opérationnelle courante de l'ordre de deux points pour le groupe en 2024', prévient-il.



Compte tenu d'un marché automobile mondial toujours fragilisé et avec une visibilité limitée pour les constructeurs, Akwel anticipe à ce stade pour 2025 une baisse d'activité comparable à celle observée en 2024.





Valeurs associées AKWEL 7,96 EUR Euronext Paris +0,25%