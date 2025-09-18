 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 866,00
+0,98%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Akwel : résultats semestriels impactés par le solde des litiges client en cours
information fournie par AOF 18/09/2025 à 18:27

(AOF) - Au premier semestre, Akwel a connu une chute de 32,9% de son résultat net à 13,6 millions d'euros. Sur cette période, ses comptes sont impactés par le solde des litiges client en cours sur les réservoirs SCR, se traduisant par un impact de -52,5 millions d'euros sur les charges externes. Le résultat opérationnel courant de l'équipementier-systémier pour l'industrie automobile et poids lourd a en revanche augmenté de 14,1% à 27,8 millions d'euros.

La marge opérationnelle courante a progressé de 0,8 point à 5,4%, grâce à une maîtrise des coûts salariaux et des reprises de provisions (+32,8 millions d'euros).

Déjà connu, le chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 510,6 millions d'euros, en recul de 3,4% sur un an, impacté par un repli marqué en Amérique (-10,1%) et en Asie (-3,4%), tandis que la zone EMEA reste stable.

La trésorerie nette du groupe, incluant les dettes sur obligations locatives, est ressorti à 139,2 millions d'euros au 30 juin 2025 contre 133,4 millions d'euros au 31 décembre dernier.

Akwel a rappelé avoir indiqué, lors de la publication de son chiffre d'affaires semestriel, anticiper une baisse de son activité en 2025 moins importante que prévu en début d'année.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

AKWEL
8,120 EUR Euronext Paris +0,50%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank