AKWEL : RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT EN PROGRESSION DE 64 % À 61 M€

• Marge opérationnelle courante à 5,7 % du CA

• Trésorerie nette 105 M€

• Dividende proposé à 0,30 € par action



AKWEL (FR0000053027, AKW, éligible PEA), équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides, des mécanismes et des pièces de structure des véhicules électriques, annonce ses résultats annuels 2023, arrêtés par le Directoire le 03 avril 2024. Les rapports d’audit sont en cours d’émission.

Données consolidées - En M€ 2023 2022 2022 retraité Var. en %

Chiffre d’affaires 1 066,4 990,5 989,5 +7,8 %

Excédent brut d’exploitation 101,9 81,3 80,8 +26,1 %

Résultat opérationnel courant 61,0 38,6 37,2 +64,0 %

Marge opérationnelle courante 5,7 % 3,9 % 3,8 % +1,9 pts

Résultat opérationnel 49,3 37,7 36,3 +35,8 %

Résultat financier 0,3 0,6 0,4 -21,5 %

Résultat net (pdg) 35,7 11,1 25,3 +41,1 %

Marge nette 3,3 % 1,1 % 2,6 % +0,8 pt





CORRECTION LIÉE À LA CONSOLIDATION DES FILIALES TURQUES

Pour rappel, la consolidation des résultats des filiales turques est dorénavant effectuée en considérant l’euro comme monnaie de fonctionnement. Cette règle s’applique à compter du 1er janvier 2022. Le Groupe a ainsi révisé ses comptes 2022 et réalisé les comptes 2023 selon la norme IAS 21.