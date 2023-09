Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Akwel: résultat net décuplé au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 22/09/2023 à 08:40









(CercleFinance.com) - Akwel publie un résultat net part du groupe multiplié par dix à 19,2 millions d'euros au titre du premier semestre 2023, avec une marge opérationnelle courante en amélioration de 2,1 points à 5,7% du chiffre d'affaires.



L'équipementier-systémier pour l'industrie automobile a vu son chiffre d'affaires s'établir à 545,8 millions d'euros, en progression de 11,8% (+16,2% à périmètre et taux de change constants), un 'niveau d'activité se rapprochant des performances pré-crise'.



Akwel anticipe une croissance de son chiffre d'affaires de l'ordre de 10% pour l'année. Les performances au premier semestre et une meilleure maîtrise des coûts et des prix de vente lui permettent aussi de prévoir une progression de la rentabilité d'exploitation.





