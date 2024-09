AKWEL : RÉSULTAT NET DE 20,2 M€ AU PREMIER SEMESTRE 2024

• Marge opérationnelle courante de 4,6 % du CA

• Trésorerie nette de 106 M€ au 30 juin 2024



AKWEL (FR0000053027, AKW, éligible PEA), équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides, des mécanismes et des pièces de structure des véhicules électriques, annonce ses résultats semestriels 2024, arrêtés par le Directoire le 18 septembre 2024. Les rapports d’audit sont en cours d’émission.



Données consolidées - En M€ 30.06.2024 30.06.2023 30.06.2023

retraité (1) Var. en %

/ retraité

Chiffre d’affaires 528,8 533,2 545,8 -3,1 %

Excédent brut d’exploitation 49,2 49,0 49,8 -1,3 %

Résultat opérationnel courant 24,4 30,2 31,1 -21,6 %

Marge opérationnelle courante 4,6 % 5,7 % 5,7 % -1,1 pts

Résultat opérationnel 28,9 30,0 30,6 -5,4 %

Résultat financier 0,0 (2,5) 0,1 -

Résultat net (pdg) 20,2 19,2 22,2 -9,0 %

Marge nette 3,8 % 3,6 % 4,1 % -0,2 pts



(1) retraité en appliquant la norme comptable IAS 21 concernant les filiales turques.



CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ EN BAISSE DE -3,1 %

Au premier semestre 2024, le chiffre d’affaires d’AKWEL se monte à 528,8 M€, enregistrant une baisse de -3,1 % en publié et de -2,8 % à périmètre et taux de change constants, après un impact de change positif de 2,0 M€. L’activité du Groupe affiche un recul plus marqué en France (-13,5 %) et en Europe hors France (-1,6%), et reste mieux orientée en Amérique du Nord (+4,4 %) et en Asie (+0,5 %).