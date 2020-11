AKWEL : REDRESSEMENT DE L'ACTIVITÉ CONFIRMÉ AU 3ème TRIMESTRE 2020

Jeudi 12 novembre 2020



REDRESSEMENT DE L'ACTIVITÉ CONFIRMÉ AU 3ème TRIMESTRE 2020



AKWEL (FR0000053027, AKW, éligible PEA), équipementier-systémier pour l'industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides et des mécanismes, a enregistré sur les 9 premiers mois de l'année 2020 un chiffre d'affaires consolidé de 649,1 M€, limitant le recul à -21,4 % par rapport à la même période de l'an passé.





REPRISE CONFIRMÉE AU MOIS DE SEPTEMBRE

La reprise de l'activité d'AKWEL observée en juillet-août 2020, après un 1er semestre fortement impacté par la crise sanitaire mondiale, s'est confirmée en septembre, générant une progression du chiffre d'affaires au 3ème trimestre 2020 de +0,9 %. À périmètre et taux de change constants, cette hausse se monte à +6,7 % avec un impact de change de -15,2 M€, essentiellement sur la livre turque. Les performances d'AKWEL restent supérieures à l'évolution de la production automobile mondiale, en baisse de -3,5 % sur le trimestre.

Avec un chiffre d'affaires mensuel record pour le Groupe à 108,6 M€ au mois de septembre, les facteurs de performance sont notamment :

o la poursuite de l'impact positif du rapprochement Opel / PSA qui a eu pour effet d'élargir le périmètre clients ;

o un niveau d'activité élevé en aftermarket sur les réservoirs SCR ;

o la montée en puissance des activités en Chine.