Akwel: recul de 4% du CA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Dans un contexte de production automobile mondiale peu dynamique en début d'année, Akwel affiche un chiffre d'affaires en recul de 4% à 263,5 millions d'euros au titre du premier trimestre 2024, dont une baisse de 3,3% à périmètre et taux de change constants.



Par zone de production géographique, l'équipementier automobile a vu ses ventes augmenter en Amérique du Nord (+4,3%), mais reculer en France (-10,9%), dans le reste de l'Europe et en Afrique (-4,1%), ainsi qu'en Asie et au Moyen-Orient (-4,6%).



Hors impact des obligations locatives, la trésorerie nette s'établit à 111,8 millions d'euros à fin mars. Au regard de la performance enregistrée au cours du premier trimestre, Akwel maintient son anticipation d'une activité stable pour l'exercice en cours.





