AKWEL : PROGRESSION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DE 5,7 % SUR LES NEUF PREMIERS MOIS DE L’ANNÉE 2022

AKWEL (FR0000053027, AKW, éligible PEA), équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides, des mécanismes et des pièces de structure des véhicules électriques, a enregistré, sur les neuf premiers mois de l’année 2022, un chiffre d’affaires consolidé de 739,2 M€, en progression de +5,7 % par rapport à la même période en 2021. PERFORMANCE EN HAUSSE AU 3e TRIMESTRE 2022

AKWEL a enregistré au troisième trimestre 2022 un chiffre d’affaires consolidé de 251,1 M€, en hausse de +18,7 % en publié par rapport à l’exercice précédent, et de +22,3 % à périmètre et taux de change constants. L’impact négatif de change sur la période est moins significatif qu’au premier semestre de l’exercice, à -7,7 M€ dont 20,3 M€ sur la livre turque. Dans un contexte de marché toujours difficile, le groupe confirme la reprise progressive de son activité mais reste encore en retrait de -3,3 % par rapport au troisième trimestre 2019, avant la crise sanitaire.

Sur les neuf premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires AKWEL à périmètre et taux de change constants progresse de +10,2 %.