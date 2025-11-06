 Aller au contenu principal
Akwel pas très rassurant pour 2026
information fournie par AOF 06/11/2025 à 18:02

(AOF) - A périmètre et change constants, le rythme de baisse du chiffre d’affaires d’Akwel a ralenti au troisième trimestre avec une baisse de 2%, à 220,1 millions d’euros. Au premier trimestre, le repli s’était élevé à 4%, puis à -2,7% sur les trois mois suivants. L’équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourds affiche ainsi des revenus de 730,7 millions d’euros sur les neuf premiers mois de l’année, en recul de 3% à périmètre et change constants, ou de 3,6% à données publiées.

Toutes les zones géographiques sont en déclin : l'EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) à -1,6%, l'Amérique à 6,7% et l'Asie à -13,6%.

Pour 2025, la société anticipe toujours une baisse de son activité inférieure au repli enregistré en 2024 (-7,3% en données publiées, ou -7% à périmètre et change constants).

En revanche, Akwel se montre plus pessimiste pour 2026 et anticipe un recul à deux chiffres de ses revenus consolidés.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

AKWEL
9,9000 EUR Euronext Paris -2,94%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

