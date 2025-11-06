Akwel pas très rassurant pour 2026

(AOF) - A périmètre et change constants, le rythme de baisse du chiffre d’affaires d’Akwel a ralenti au troisième trimestre avec une baisse de 2%, à 220,1 millions d’euros. Au premier trimestre, le repli s’était élevé à 4%, puis à -2,7% sur les trois mois suivants. L’équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourds affiche ainsi des revenus de 730,7 millions d’euros sur les neuf premiers mois de l’année, en recul de 3% à périmètre et change constants, ou de 3,6% à données publiées.

Toutes les zones géographiques sont en déclin : l'EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) à -1,6%, l'Amérique à 6,7% et l'Asie à -13,6%.

Pour 2025, la société anticipe toujours une baisse de son activité inférieure au repli enregistré en 2024 (-7,3% en données publiées, ou -7% à périmètre et change constants).

En revanche, Akwel se montre plus pessimiste pour 2026 et anticipe un recul à deux chiffres de ses revenus consolidés.

