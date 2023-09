Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Akwel: nomination d'un directeur financier information fournie par Cercle Finance • 22/09/2023 à 13:10









(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses résultats semestriels, Akwel annonce la nomination de Benoit Coutier, qui travaille au sein de l'entreprise depuis 2003 et est membre du directoire depuis 2013, au poste de directeur financier à compter du 1er octobre.



Benoit Coutier a occupé successivement les postes de contrôleur de gestion (2003-04), responsable des analyses de croissance externe (2005-09), avant de diriger la filiale brésilienne (2010-15) puis d'occuper les fonctions de directeur juridique depuis 2015.





