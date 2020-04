AKWEL : MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2019

Jeudi 16 avril 2020, 17h45



MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2019



AKWEL (FR0000053027, AKW, éligible PEA), équipementier-systémier pour l'industrie automobile et poids lourd spécialiste du management des fluides et des mécanismes, annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) son rapport financier annuel au 31 décembre 2019.

Le rapport financier annuel peut être consulté sur le site Internet de la société à l'adresse :

akwel-automotive.com dans la rubrique « Finance »/« Informations réglementées »/« Rapport financier annuel ».